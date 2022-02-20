Допінг Валієвої – ще не все. Новий скандал із російськими фігуристками у Пекіні

Знаменита американська спортсменка Поліна Едмундс звинуватила росіянок у тому, що їхні медалі на Іграх-2022 – наслідок допомоги суддів

Каміла Валієва і її тренерка Етері Тутберідзе / Фото: Getty Images

Незважаючи на провал допінг-грішниці Каміли Валієвої в особистій першості, золото та срібло там все одно дісталися представницям РОК – Анні Шербаковій та Олександрі Трусовій.

На думку американської фігуристки Поліни Едмундс, до цих медалей росіянок притягнули за вуха судді.

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"У них неправильна техніка, за яку їх не карають. Це дуже засмучує. Наприклад, Саша Трусова виконала четверний фліп на зовнішнє ребро. Це взагалі не можна зараховувати як четверний фліп. Але її не карають та не знижують оцінок".

"Те ж саме стосується Анни Щербакової з її зігнутою ногою. Вони з Валієвою залучають додаткові м'язи, щоб виконувати стрибки. Трусова перед виконанням четверного стрибка робить майже повний оберт перед вистрибуванням. Ніякого покарання немає".

Каміла Валієва / Фото: REUTERS

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"Це навіть не обговорюється. Усі просто відзначають техніку та досягнення. Це неправильно. У багатьох фігуристок на Олімпіаді техніка була кращою, але оцінки у них нижчі, ніж у росіянок", – розгромила суддівство фігурного катання на Олімпіаді Поліна Едмундс у підкасті The Skating Lesson.

Поліна Едмундс. Фото – Getty Images, Instagram

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Нагадаємо, під час Олімпіади в Пекіні Спортивний арбітражний суд допустив Валієву до особистих змагань, незважаючи на її позитивний допінг-тест. Вона погоріла на триметазидині.

Утім, РОК ще можуть позбавити золота, за допомогою Валієвої здобутого в командному турнірі фігуристів.

При цьому Валієвій загрожує дворічна дискваліфікація.

А її оточенню, що нашпигувало спортсменку забороненими речовинами, світить в'язниця за "законом Родченкова".