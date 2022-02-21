Договорняк на Олимпиаде! Новое обвинение в сторону России

Ситуацию в фигурном катании на Олимпиаде-2022 вызвалась прокомментировать российская певица Наталья Штурм.
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Она считает, что Валиева специально падала в произвольной программе, чтобы получить меньшую оценку и тем самым избежать еще одного скандала.
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Напомним, что Валиева попалась на допинге, но организаторы разрешили ей продолжить бороться за медали, но в случае завоевания наград отменили бы церемонию награждения.
"Я пересмотрела катание Камилы Валиевой и практически уверена, что ее падения были умышленными. Она спасала команду, и у нее не было другого выхода", – написала певица в Instagram.
По версии Штурм, Камила сдала финал в пользу своих соотечественниц Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Кстати, Трусова устроила истерику после выступления и заявила, что ненавидит фигурное катание.
Кстати, мы ранее писали, что на этом скандалы не закончились. Американская спортсменка Полина Эдмундс обвинила россиянок в том, что их медали на Играх-2022 – следствие помощи судей.