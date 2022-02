Моторошне видовище: чемпіону UFC прооперували руку (фото)

Президент UFC Дейна Вайт у своєму Twitter опублікував кілька фотознімків під час хірургічної операції на руці чемпіона промоушена у напівсередній вазі Камару Усмана. Скажемо відверто, видовище не для людей зі слабкими нервами.

Pound for pound best fighter in the world @USMAN84kg had hand ligament surgery today. This is the before and after. See you soon CHAMP pic.twitter.com/fQoAMKGR0M