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Моторошне видовище: чемпіону UFC прооперували руку (фото)

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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8 лютого, 15:25
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Виступи бійців MMA завжди можуть призвести до травм. Спортсменам неодноразово доводиться лягати під хірургічний ніж після поєдинків
Камару Усман переміг Колбі Ковінгтона на турнірі UFC 268
Камару Усман переміг Колбі Ковінгтона на турнірі UFC 268 / Фото: REUTERS

Президент UFC Дейна Вайт у своєму Twitter опублікував кілька фотознімків під час хірургічної операції на руці чемпіона промоушена у напівсередній вазі Камару Усмана. Скажемо відверто, видовище не для людей зі слабкими нервами.

"Сьогодні найкращому бійцю pound-for-pound у світі Камару Усману зробили операцію на зв'язках руки. Фото до і після. Незабаром побачимося, чемпіон", – підписав знімки Вайт.

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Нагадаємо, у листопаді минулого року 34-річний нігерієць успішно захистив титул чемпіона UFC у напівсередній вазі у поєдинку проти Колбі Ковінгтона.

"Нігерійський Кошмар" отримав перелом під час підготовки до поєдинку, але все ж таки вийшов у октагон і тримав перемогу одноголосним рішенням суддів – 48:47, 48:47 та 49:46. Його суперник завершив бій із закривавленим обличчям.

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Раніше ми розповідали, як харківському бійцю Денису Бондарю, на прізвисько Псих, виламали руку у дебютному поєдинку у США.

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