Жуткое зрелище: чемпиону UFC прооперировали руку (фото)

Президент UFC Дэйна Уайт в своем Twitter опубликовал несколько фотоснимков во время хирургической операции на руке чемпиона промоушена в полусреднем весе Камару Усмана. Прямо скажем, зрелище не для слабонервеных.

Pound for pound best fighter in the world @USMAN84kg had hand ligament surgery today. This is the before and after. See you soon CHAMP pic.twitter.com/fQoAMKGR0M