Нігерійський кошмар пустив кров у октагоні: Усман переміг Ковінгтона у головному бою UFC 268

Американський боєць змішаних єдиноборств Камару Усман успішно захистив титул чемпіона UFC у напівсередній вазі у поєдинку проти Колбі Ковінгтона на турнірі UFC 268 у Нью-Йорку

Камару Усман переміг Колбі Ковінгтона на турнірі UFC 268 / Фото: REUTERS

Усман здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 48:47, 48:47 та 49:46. Його суперник завершив бій із закривавленим обличчям.

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Це був п'ятий захист титулу для Камару. Усього ж він здобув 20-ту перемогу (9 – нокаутом) при єдиній поразці, яка сталася ще 2013 року. Нагадаємо, що у попередньому поєдинку Усман брутально нокаутував Хорхе Масвідаля .

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До речі, Усман вже зустрічався з Ковінгтоном у 219 році і тоді переміг суперника нокаутом у п'ятому раунді. Усього ж на рахунку Колбі 16 перемог та три поразки.

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