6 листопада 14:00
Минай 0
Маріуполь 2
6 листопада 17:00
Динамо 1
Ворскла 2
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! 💉 Депутати - антивакцинатори Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🎡 Перестановки у Кабміні
СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Зірка UFC Конор Макгрегор пожертвував значну суму на лікування дівчинки

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
6 листопада, 18:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор Макгрегор зробив пожертву для сім'ї 6-річної дівчинки з Дубліна
Конор Макгрегор погрожує Пор'є
Конор Макгрегор погрожує Пор'є / Фото: Reuters

Аліє був поставлений діагноз агресивної пухлини головного мозку ще в липні після того, як вона відчула нудоту та проблеми із зором. Сім'ї дівчинки повідомили несамовиті новини, оскільки обстеження показало, що найгірший сценарій, який вони обговорювали раніше з лікарями, підтвердився.

Раніше ми писали, що Конор Макгрегор випив віскі з актором Джонні Депп.

Реклама

Це злоякісна пухлина головного мозку високого ступеня злоякісності, також відома як дифузна внутрішня гліома понтина, найбільш смертоносний рак головного мозку у дітей, за статистикою менше 10% їх проживають більше двох років після постановки діагнозу.

Оскільки ліків не було, сім'я створила сторінку на спеціалізованій платформі, щоб допомогти зібрати гроші на пробне лікування в Америці, яке може значно покращити якість життя Алії.

Метою збору було 40 тисяч євро, але суперзірка UFC Конор Макгрегор зробив щедру пожертву у розмірі 30 тисяч євро, внаслідок чого сума зібраних коштів значно перевищила необхідну суму, повідомляє Mirror.

Реклама

Шанувальники були в захваті від цього зворушливого жесту, що й підтверджує у відповідь твіт автора поста: "Боже мій, Коноре – ти легенда, це допоможе сім'ї, велике тобі спасибі, ти збожеволів! Макгрегор чемпіон у всіх сенсах!

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Колос

Завтра

17:00

Шахтар

11.5

5.60

1.27
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
14
35:7
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Ворскла
14
23:11
28
4
Зоря
13
30:16
26
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
13
8:20
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Субота, 6 листопада
0:2
Дивись на: Про матч
1:2
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти