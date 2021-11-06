Зірка UFC Конор Макгрегор пожертвував значну суму на лікування дівчинки

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор Макгрегор зробив пожертву для сім'ї 6-річної дівчинки з Дубліна

Конор Макгрегор погрожує Пор'є / Фото: Reuters

Аліє був поставлений діагноз агресивної пухлини головного мозку ще в липні після того, як вона відчула нудоту та проблеми із зором. Сім'ї дівчинки повідомили несамовиті новини, оскільки обстеження показало, що найгірший сценарій, який вони обговорювали раніше з лікарями, підтвердився.

Раніше ми писали, що Конор Макгрегор випив віскі з актором Джонні Депп.

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Це злоякісна пухлина головного мозку високого ступеня злоякісності, також відома як дифузна внутрішня гліома понтина, найбільш смертоносний рак головного мозку у дітей, за статистикою менше 10% їх проживають більше двох років після постановки діагнозу.

Оскільки ліків не було, сім'я створила сторінку на спеціалізованій платформі, щоб допомогти зібрати гроші на пробне лікування в Америці, яке може значно покращити якість життя Алії.

Метою збору було 40 тисяч євро, але суперзірка UFC Конор Макгрегор зробив щедру пожертву у розмірі 30 тисяч євро, внаслідок чого сума зібраних коштів значно перевищила необхідну суму, повідомляє Mirror.

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Шанувальники були в захваті від цього зворушливого жесту, що й підтверджує у відповідь твіт автора поста: "Боже мій, Коноре – ти легенда, це допоможе сім'ї, велике тобі спасибі, ти збожеволів! Макгрегор чемпіон у всіх сенсах!