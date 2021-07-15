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Мейвезер жорстко жартує над Конором: він показав іграшкового Макгрегора зі зламаною ногою

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
15 липня, 16:50
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Конор Макгрегор отримав важку травму в поєдинку проти Дастіна Пор'є. Флойд Мейвезер не зміг пройти повз таку подію і став підколювати свого колишнього суперника
Флойд мейвезер пожартував над травмою Конора Макгрегора
Флойд мейвезер пожартував над травмою Конора Макгрегора / Фото: Instagram

Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер пожартував над травмою бійця UFC Конора Макгрегора, який отримав перелом ноги у поєдинку проти Дастіна Пор'є. На своїй сторінці в Instagram Флойд опублікував фото іграшки Конора зі зламаною ногою.

"Батьки, придбайте заздалегідь своїм дітям подарунок на Різдво і не забудьте сказати їм:" Нас**ти, що твоя нога зламана, с**а, стрибай на тій, яка ціла", – написав Мейвезер під фото.

Додамо, що перелом ноги Макгрегора приніс Мейвезеру 36 тисяч доларів. Знаменитий боксер зробив велику ставку на те, що Пор'є переможе Макгрегора.

Раніше Конор пообіцяв страшну смерть сім'ї Пор'є. Колишній чемпіон UFC був так засмучений своїм переломом і програшем Пор'є, що не обирав слів і говорив страшні речі своєму супернику.

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