Уб'ю вас з дружиною, коли будете спати! Конор пообіцяв страшну смерть родині Порьє

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор був так засмучений своїм переломом і програшем Дастіну Порьє, що не обирав виразів і говорив страшні речі своєму суперникові

Конор Макгрегор і Дастін Порьє / Фото: Reuters

Колишній чемпіон UFC у двох вагах ірландський боєць Конор Макгрегор говорив дуже жорстокі речі, коли сидів зі зламаною ногою в октагоні на UFC 264. Конор зламав ногу, і судді зупинили його третій поєдинок з Дастіном Порьє після першого раунду, зафіксувавши перемогу американця технічним нокаутом.

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"Коли ви будете спати, я вб'ю вас, тебе і твою місіс! Це ще не кінець! Будь обережний, приятель", – сказав ірландець на адресу Порьє

Також під час інтерв'ю в октагоні ірландець сказав Порьє: "Твоя дружина пише мені в личку! Гей, дитинко, черкни ще раз, поспілкуємося! Чекаю тебе на афтерпаті, в нічному клубі, дитинко. С*ка ти зрадлива!" На що місіс Порьє показала Конору середній палець.

Нагадаємо, що сьогодні була третя зустріч бійців. Вперше їхні шляхи перетнулися сім років тому. Поєдинок тривав менше двох хвилин. Конору вдалося швидко нокаутувати Порьє. У січні цього року відбувся реванш. І в другому раунді Дастін завдав Макгрегору першої поразки в стійці.

Не виключено, що буде і четвертий бій. Адже Макгрегор і Порьє продали неймовірну кількість платних трансляцій.