Дружина Пор'є показала Конору середній палець за довгий язик

Джулія Пор'є гідно відповіла на образи Конора Макгрегора, який програв її чоловікові, а потім став обзивати жінку грубими словами

Конор програв Пор'є і став ображати його дружину

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категорія Конор Макгрегор сьогодні зазнав поразки від Дастіна Пор'є. Поєдинок завершився після першого раунду. Ірландець зламав ногу і йому присудили технічну поразку.

Під час інтерв'ю в октагоні Макгрегор сказав Пор'є: "Твоя дружина пише мені в особисті повідомлення! Гей, дитинко, напиши ще раз, поспілкуємося! Чекаю тебе на афтерпаті, в нічному клубі, дитинко. С*ка ти зрадлива!"

У відповідь Джулія показала Конору середній палець.

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Це була третя зустріч бійців. Вперше їхні шляхи перетнулися сім років тому. Поєдинок тривав менше двох хвилин. Конору вдалося швидко нокаутувати Пор'є. У січні цього року відбувся реванш. І в другому раунді Дастін завдав Макгрегору першої поразки в стійці. Не виключено, що буде і четвертий бій.