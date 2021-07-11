Макгрегор і Пор'є продали неймовірну кількість платних трансляцій. Це другий результат в історії

За боєм між ірландським і американським бійцями стежили близько двох мільйонів шанувальників змішаних єдиноборств у всьому світі. Більше збирав лише Хабіб

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Люди, як і раніше, вимагають хліба і видовищ. Минулої ночі пройшов третій поєдинок між Дастіном Пор'є і Конором Макгрегором, який викликав величезний інтерес у світі. За оцінками глави UFC Дани Вайта, за право подивитися трансляцію бою заплатили не менше 1,7 мільйона глядачів.

Тим часом Макгрегор пообіцяв Пор'є помститися на вулиці, а Дана Вайт анонсує четвертий бій.

Слова Дани на пресконференції наводить журналіст Кевін Айоул на своїй сторінці у Twitter.

Ще до початку турніру UFC264 тільки у США купили трансляцію більше одного мільйона 200 тисяч людей. Всього ж гроші за телешоу виклали від 1,7 до 1,8 мільйона. Нагадаємо, другий бій Макгрегора і Пор'є, який відбувся у січні, зібрав 1,6 млн підписників.

Якщо слова Вайта відповідають дійсності, то це – другий показник в історії після поєдинку того-таки Конора з Хабібом Нурмагомедовим. У 2018 році прямий ефір подивилося понад 2,4 млн глядачів.

Нагадаємо гонорари Макгрегора і Пор'є за третій бій: ірландцеві дісталося набагато більше.

Так завершився сьогодні вранці бій у Лас-Вегасі:

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