Макгрегор пообіцяв Пор'є помститися на вулиці, а Дана Вайт анонсує четвертий бій

Скандальний ірландський боєць змішаних єдиноборств ніяк не заспокоїться і обіцяє розібратися з кривдником за межами клітини. Але повернеться і в UFC

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Сьогодні вранці Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є третій бій на UFC264. Найвідоміший у світі боєць зламав ногу і змушений був завершити битву достроково. Однак навіть це не завадило йому видати чергову тираду стосовно суперника.

До речі, дізнайтеся, як Пор'є висловився після перемоги над Макгрегором. Американець сподівається, що з ірландцем все буде в порядку.

Конор ж вважає свою поразку збігом обставин. Мовляв, суперник не ламав мені ногу і тому пощастило:

"Це ще не кінець. І якщо ми зустрінемося з ним на вулиці, то нам доведеться побитися. Значить буде так, мені наплювати... Пор'є не ламав мені ногу своїм ударом. Я це перевірив. А ось я влучав у його закривавлену голову і відбивав йому ногу. Він же просто пірнав, щоб скоротити відстань".

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Тим часом глава UFC Дана Вайт пообіцяв Дастіну бій за титул в легкій вазі. А після того, як Макгрегор одужає, швидше за все, відбудеться його четверте протистояння з Пор'є. Третій поєдинок закінчився несподівано, і багато хто хотів би побачити продовження, вважає організатор.