11 липня 22:00
Італія --
Англія --
11 липня 03:00
Бразилія 0
Аргентина 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
Динамо --
20 липня 16:00
Атлетик --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Так працює карма: Пор'є висловився після перемоги над Макгрегором

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
11 липня, 09:20
Копіювати лінк
Американський боєць змішаних єдиноборств вважає, що його ірландський суперник надто багато наговорив неприємного, за що йому "прилетіло" від долі
/ Фото: Reuters

У ніч на неділю в Лас-Вегасі пройшов одне з найочікуваніших заходів року в UFC. У головному бою шоу, як відомо, Макгрегор зламав ногу в бою з Пор'є. Отже, американець виграв другий поспіль поєдинок у скандального ірландця.

Після перемоги 32-річний Дастін не дуже радів, але зазначив, що суперник отримав те, що заслуговував:

"Я заблокував один з "лоукіків "Конора і відчув, що у нього в нозі щось хруснуло. Це сталося раніше, ніж наприкінці першого раунду... Він влучив у мене непоганим кросом, як і в минулому бою, я не бачив його удару. Але він діяв брудно і тягнув мене за рукавички вниз – я намагався сказати це рефері.

Макгрегор говорив багато грубого, що збирається в клітці вбити мене. Але повинні ж бути рамки "треш-току". Неприємності, які він обіцяв мені, відбулися з ним. Ось так працює карма. Але все одно сподіваюся, що з ним все буде в порядку".

Тим часом Хабіб прокоментував фіаско Конора: "Добро завжди перемагає зло".

Нагадаємо, раніше Макгрегор обіцяв, що Пор'є винесуть з арени на ношах...

Турнір UFC264 зібрав в Лас-Вегасі повний зал, а серед глядачів був і колишній президент США Дональд Трамп.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Опитування
Бой года

Макгрегор
Пор'є

Фото і відео
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
Дивись на: Трансляція
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти