"Добро завжди перемагає зло": Хабіб прокоментував фіаско Конора

Колишній чемпіон світу Хабіб Нурмагомедов порадів перемозі Дастіна Пор'є над Конором Макгрегором, ірландець у першому раунді зламав ногу

Хабіб задоволений результатом бою

Дастін Пор'є переміг Конора Макгрегора технічним нокаутом на турнірі UFC 264 в Лас-Вегасі. Поєдинок був зупинений після першого раунду через моторошну травму ірландця. Дивіться, як Макгрегор зламав ногу.

Колишній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов так прокоментував результат бою.

"Добро завжди перемагає зло. Дуже радий за Пор'є. Дастін, сподіваюся, ти отримаєш пояс в кінці року" , – заявив Хабіб.

Це була третя зустріч бійців. Вперше їхні шляхи перетнулися сім років тому. Поєдинок тривав менше двох хвилин. Конору вдалося швидко нокаутувати Пор'є. У січні цього року відбувся реванш. І в другому раунді Дастін завдав Макгрегору першої поразки в стійці.

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