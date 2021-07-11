"Добро всегда побеждает зло": Хабиб прокомментировал фиаско Конора

Дастин Порье победил Конора Макгрегора техническим нокаутом на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Поединок был остановлен после первого раунда из-за жуткой травмы ирландца. Смотрите, как Макгрегор сломал ногу.
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов так прокомментировал исход боя.
"Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года", – заявил Хабиб.
Conor broke his leg #ufc264pic.twitter.com/6Y8mjv77gJ— Arthur Maxson (@ArthurMaxson) July 11, 2021
Это была третья встреча бойцов. Впервые их пути пересеклись семь лет назад. Поединок длился менее двух минут. Конору удалось быстро нокаутировать Порье. В январе этого года состоялся реванш. И во втором раунде Дастин нанес Макгрегору первое поражение в стойке.
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