Российскую красотку нокаутировали в первом раунде боя в Лас-Вегасе

На разогреве главного поединка шоу UFC 264 в Лас-Вегасе в октагон вышла российская красотка смешанных единоборств Яна Куницкая. Следите за боями турнира: Макгрегор – Порье смотреть онлайн трансляцию.

Куницкая уступила мексиканке Ирен Альдана на UFC 264 в Лас-Вегасе уже в первом раунде. Поединок завершился техническим нокаутом – рефери остановил избиение. Лицо Куницкой в тот момент уже было в крови.

Irene Aldana gets it DONE! She finishes Kunitskaya in less than a round #UFC264pic.twitter.com/ybXYyC8jeN