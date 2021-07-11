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Российскую красотку нокаутировали в первом раунде боя в Лас-Вегасе

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
11 июля, 06:42
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Яна Куницкая проиграла мексиканке Ирен Альдана на UFC 264 в Лас-Вегасе на разогреве боя Макгрегор – Порье
Яна Куницкая проиграла бой в UFC
Яна Куницкая проиграла бой в UFC / Фото: Getty Images

На разогреве главного поединка шоу UFC 264 в Лас-Вегасе в октагон вышла российская красотка смешанных единоборств Яна Куницкая. Следите за боями турнира: Макгрегор – Порье смотреть онлайн трансляцию.

Куницкая уступила мексиканке Ирен Альдана на UFC 264 в Лас-Вегасе уже в первом раунде. Поединок завершился техническим нокаутом – рефери остановил избиение. Лицо Куницкой в тот момент уже было в крови.

  • 31-летняя Яна Куницкая в смешанных единоборствах одержала 14 побед и потерпела шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.
  • У 33-летней Ирен Альданы стало 13 побед в ММА при 6 поражениях.

Яна Куницкая проиграла Ирен Альдана на турнире UFC
Яна Куницкая проиграла Ирен Альдана на турнире UFC / Фото: Reuters

Яна Куницкая занимается единоборствами с 18 лет: ранее она выиграла чемпионат России по тайскому боксу и тхэквондо, а также чемпионат мира по грэпплингу.

Читайте также: Магрегор против Порье: когда бой и где смотреть онлайн

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1
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5
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Германия
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