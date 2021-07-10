11 июля 22:00
Италия --
Англия --
10 июля 03:00
Колумбия 3
Перу 2
10 июля 21:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
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Динамо --
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Магрегор против Порье: когда бой и где смотреть онлайн

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
10 июля, 15:11
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 264 состоится субботним вечером в Лас-Вегасе, а в Европе будет уже утро воскресенья
Конор Макгрегор - Дастин Порье: пока ничья
Конор Макгрегор - Дастин Порье: пока ничья / Фото: Reuters

Воскресенье, 11 июля, станет мегаспортивным днем в европейской части планеты. Сразу три топовых события: финал Евро-2020, финал Уимблдона и бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Формально поединок состоится 10 июля, но это только для американского континента. В Европе уже будет раннее утро воскресенья.

Бой Макгрегора и Порье пройдет в рамках турнира UFC 264. Там запланировано 12 поединков и начнутся они в 1:00 по киевскому времени. Выход в октагон Конора и Дастина ожидается в 7:00.

Где смотреть бой Макгрегор – Порье? Наш сайт проведет онлайн-трансляцию ключевых боев UFC 264, а также подробно расскажет о главном поединке. Смотрите онлайн Макгрегор – Порье у нас на сайте.

Также будет прямая трансляция турнира UFC 264 на телеканале Сетанта. Начало в 5:00.

В чем главный интерес боя? Бойцы уже встречались дважды и каждый одержал победу.

Смотрите, как Конор выиграл у Дастина:

Смотрите, как Дастин победил Конора:

Читайте также: Серхио Рамос не взял билеты у Макгрегора на бой с Порье

32-летний Макгрегор в смешанных единоборствах провел 27 боев – 22 победы и 5 поражений. Чаще прочего он побеждал нокаутами (19 из 22), а проигрывал – сдачей на болевом или удушающем (4 из 5).

Порье также 32 года – 27 побед при 6 поражениях и одном бое, который признан несостоявшимся. Дастин 13 раз праздновал победы нокаутами, еще по семь побед ему приносили решения судей и болевые/удушающие приемы. Из шести поражений – было по два нокаута, судейских решения и сабмишена.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
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