Магрегор против Порье: когда бой и где смотреть онлайн

Турнир по смешанным единоборствам UFC 264 состоится субботним вечером в Лас-Вегасе, а в Европе будет уже утро воскресенья

Конор Макгрегор - Дастин Порье: пока ничья / Фото: Reuters

Воскресенье, 11 июля, станет мегаспортивным днем в европейской части планеты. Сразу три топовых события: финал Евро-2020, финал Уимблдона и бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Формально поединок состоится 10 июля, но это только для американского континента. В Европе уже будет раннее утро воскресенья.

Бой Макгрегора и Порье пройдет в рамках турнира UFC 264. Там запланировано 12 поединков и начнутся они в 1:00 по киевскому времени. Выход в октагон Конора и Дастина ожидается в 7:00.

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Также будет прямая трансляция турнира UFC 264 на телеканале Сетанта. Начало в 5:00.

В чем главный интерес боя? Бойцы уже встречались дважды и каждый одержал победу.

Смотрите, как Конор выиграл у Дастина:

Смотрите, как Дастин победил Конора:

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32-летний Макгрегор в смешанных единоборствах провел 27 боев – 22 победы и 5 поражений. Чаще прочего он побеждал нокаутами (19 из 22), а проигрывал – сдачей на болевом или удушающем (4 из 5).

Порье также 32 года – 27 побед при 6 поражениях и одном бое, который признан несостоявшимся. Дастин 13 раз праздновал победы нокаутами, еще по семь побед ему приносили решения судей и болевые/удушающие приемы. Из шести поражений – было по два нокаута, судейских решения и сабмишена.