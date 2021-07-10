Макгрегор – Порье: онлайн главного боя года в UFC

Третий поединок между одними из самых крутых бойцов UFC пройдет в Лас-Вегасе. Первый бой выиграл Макгрегор, второй – Порье, кто победит в этот раз? Следите за онлайном вместе с нами

Трилогия завершится в Лас-Вегасе

Третья серия боевика под названием "Конор Макгрегор против Дастина Порье" сегодня ночью будет показана всему миру из Лас-Вегаса. Там пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 264. Мы проведем онлайн главного поединка, который должен дать ответ, кто сейчас сильнее в UFC – Макгрегор или Порье?

Первая серия

Впервые пути бойцы пересеклись семь лет назад. Поединок длился менее двух минут. Конору удалось быстро нокаутировать Порье.

Вторая серия

В январе этого года состоялся реванш. И во втором раунде Дастин нанес Макгрегору первое поражение в стойке.

Кто фаворит

Букмекеры отдают предпочтение Дастину. Коэффициент на победу Порье – 1,76. На победу Макгрегора – 2,17. Котировки на досрочную победу американца – 2,30, на успех ирландца – 2,50.

Прогноз на бой от чемпиона Bellator Ярослава Амосова:

"Точность и скорость Макгрегора все так же на высоком уровне, и при грамотной защите их будет достаточно для того, чтобы переиграть весьма прямолинейного Порье, который вряд ли покажет что-то новое".

Лучшие бои Конора:

Лучшие бои Дастина:

Когда стартует UFC 264

Предварительный раунд начнется в 1:00 по киевскому времени. Бой Макгрегора и Порье ожидается в 7:00.

Главные бои вечера

Дастин Порье (27-6) – Конор Макгрегор (22-5)

Гилберт Бернс (19-4) – Стивен Томпсон (16-4-1)

Тай Туиваса (11-3) – Грэг Харди (7-3)

Ирэн Алдана (12-6) – Яна Куницкая (14-5)

Шон О'Мэлли (13-1) – Крис Моутиньо (9-4)

Предварительные бои

Карлос Кондит (32-13) – Макс Гриффин (17-8)

Нико Прайс (14-4) – Мишель Перейра (25-11)

Раян Холл (8-1) – Илия Топурия (10-0)

Тревин Джайлс (14-2) – Дрикус Дю Плесси (15-2)

Дженнифер Майа (18-7-1) – Джессика Ай (15-9)

Омари Ахмедов (21-5-1) – Брэд Таварес (18-6)

Жалгас Жумагулов (13-5) – Джером Ривера (10-5)

Ю Яозонг (3-2) – Ален Амедовски (8-2)

Кто покажет бой Макгрегор – Порье

В Украине в прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.