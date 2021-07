Російську красуню нокаутували в першому раунді бою в Лас-Вегасі

На розігріві головного поєдинку шоу UFC 264 в Лас-Вегасі в Октагон вийшла російська красуня змішаних єдиноборств Яна Куницька. Слідкуйте за боями турніру: Макгрегор – Порье дивитися онлайн трансляцію.

Куницька поступилася мексиканці Ірен Альдана на UFC 264 в Лас-Вегасі вже в першому раунді. Поєдинок завершився технічним нокаутом – рефері зупинив побиття. Обличчя Куницької в той момент вже було в крові.

Irene Aldana gets it DONE! She finishes Kunitskaya in less than a round # UFC264 pic.twitter.com/ybXYyC8jeN