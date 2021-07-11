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Російську красуню нокаутували в першому раунді бою в Лас-Вегасі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
11 липня, 06:42
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Яна Куницька програла мексиканці Ірен Альдана на UFC 264 в Лас-Вегасі на розігріві бою Макгрегор – Пор'є
Яна Куницька програла бій в UFC
Яна Куницька програла бій в UFC / Фото: Getty Images

На розігріві головного поєдинку шоу UFC 264 в Лас-Вегасі в Октагон вийшла російська красуня змішаних єдиноборств Яна Куницька. Слідкуйте за боями турніру: Макгрегор – Порье дивитися онлайн трансляцію.

Куницька поступилася мексиканці Ірен Альдана на UFC 264 в Лас-Вегасі вже в першому раунді. Поєдинок завершився технічним нокаутом – рефері зупинив побиття. Обличчя Куницької в той момент вже було в крові.

  • 31-річна Яна Куницька в змішаних єдиноборствах здобула 14 перемог і зазнала шість поразок, ще один бій був визнаний таким, що не відбувся
  • У 33-річної Ірен Альдана стало 13 перемог в ММА при 6 поразках.

Яна Куницька програла Ірен Альдана на турнірі UFC
Яна Куницька програла Ірен Альдана на турнірі UFC / Фото: Reuters

Яна Куницька займається єдиноборствами з 18 років: раніше вона виграла чемпіонат Росії з тайського боксу та тхеквондо, а також чемпіонат світу з грепплінгу.

Читайте також: Магрегор проти Пор'є: коли бій і де дивитися онлайн

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