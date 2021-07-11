Російську красуню нокаутували в першому раунді бою в Лас-Вегасі

На розігріві головного поєдинку шоу UFC 264 в Лас-Вегасі в Октагон вийшла російська красуня змішаних єдиноборств Яна Куницька. Слідкуйте за боями турніру: Макгрегор – Порье дивитися онлайн трансляцію.
Куницька поступилася мексиканці Ірен Альдана на UFC 264 в Лас-Вегасі вже в першому раунді. Поєдинок завершився технічним нокаутом – рефері зупинив побиття. Обличчя Куницької в той момент вже було в крові.
Irene Aldana gets it DONE! She finishes Kunitskaya in less than a round # UFC264 pic.twitter.com/ybXYyC8jeN- UFC Canada (@UFC_CA) July 11, 2021
- 31-річна Яна Куницька в змішаних єдиноборствах здобула 14 перемог і зазнала шість поразок, ще один бій був визнаний таким, що не відбувся
- У 33-річної Ірен Альдана стало 13 перемог в ММА при 6 поразках.
Яна Куницька займається єдиноборствами з 18 років: раніше вона виграла чемпіонат Росії з тайського боксу та тхеквондо, а також чемпіонат світу з грепплінгу.
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