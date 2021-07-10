Магрегор проти Пор'є: коли бій і де дивитися онлайн

Неділя, 11 липня, стане мегаспортивним днем в європейській частині планети. Відразу три топові події: фінал Євро-2020, фінал Вімблдону і бій між Конором Макгрегором і Дастіном Пор'є.
Формально поєдинок відбудеться 10 липня, але це тільки для американського континенту. В Європі вже буде ранок неділі.
Бій Макгрегора і Пор'є пройде в рамках турніру UFC 264. Там заплановано 12 поєдинків і почнуться вони о 1:00 за київським часом. Вихід в октагон Конора і Дастіна очікується о 7:00.
Де дивитися бій Макгрегор – Пор'є? Наш сайт проведе онлайн-трансляцію ключових боїв UFC 264, а також детально розповість про головний поєдинок. Дивіться онлайн Макгрегор – Пор'є у нас на сайті.
Також буде пряма трансляція турніру UFC 264 на телеканалі Setanta. Початок о 5:00.
У чому головний інтерес бою? Бійці вже зустрічалися двічі і кожен здобув перемогу.
Дивіться, як Конор виграв у Дастіна:
Дивіться, як Дастін переміг Конора:
Читайте також: Серхіо Рамос не взяв квитки у Макгрегора на бій з Пор'є
32-річний Макгрегор в змішаних єдиноборствах провів 27 боїв – 22 перемоги і 5 поразок. Найчастіше він перемагав нокаутом (19 з 22), а програвав – здачею на больовому (4 з 5).
Пор'є також 32 роки – 27 перемог при 6 поразках і одному бою, який визнаний таким, що не відбувся. Дастін 13 разів святкував перемоги нокаутом, ще по сім перемог йому приносили рішення суддів і больові прийоми. З шести поразок – було по два нокаути, суддівських рішення і сабмішена.