11 липня 22:00
Італія --
Англія --
10 липня 03:00
Колумбія 3
Перу 2
10 липня 21:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Магрегор проти Пор'є: коли бій і де дивитися онлайн

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
10 липня, 15:11
Копіювати лінк
Турнір зі змішаних єдиноборств UFC 264 відбудеться суботного вечора в Лас-Вегасі, а в Європі буде вже ранок неділі
Конор Макгрегор - Дастін Пор'є: поки нічия
Конор Макгрегор - Дастін Пор'є: поки нічия / Фото: Reuters

Неділя, 11 липня, стане мегаспортивним днем в європейській частині планети. Відразу три топові події: фінал Євро-2020, фінал Вімблдону і бій між Конором Макгрегором і Дастіном Пор'є.

Формально поєдинок відбудеться 10 липня, але це тільки для американського континенту. В Європі вже буде ранок неділі.

Бій Макгрегора і Пор'є пройде в рамках турніру UFC 264. Там заплановано 12 поєдинків і почнуться вони о 1:00 за київським часом. Вихід в октагон Конора і Дастіна очікується о 7:00.

Де дивитися бій Макгрегор – Пор'є? Наш сайт проведе онлайн-трансляцію ключових боїв UFC 264, а також детально розповість про головний поєдинок. Дивіться онлайн Макгрегор – Пор'є у нас на сайті.

Також буде пряма трансляція турніру UFC 264 на телеканалі Setanta. Початок о 5:00.

У чому головний інтерес бою? Бійці вже зустрічалися двічі і кожен здобув перемогу.

Дивіться, як Конор виграв у Дастіна:

Дивіться, як Дастін переміг Конора:

Читайте також: Серхіо Рамос не взяв квитки у Макгрегора на бій з Пор'є

32-річний Макгрегор в змішаних єдиноборствах провів 27 боїв – 22 перемоги і 5 поразок. Найчастіше він перемагав нокаутом (19 з 22), а програвав – здачею на больовому (4 з 5).

Пор'є також 32 роки – 27 перемог при 6 поразках і одному бою, який визнаний таким, що не відбувся. Дастін 13 разів святкував перемоги нокаутом, ще по сім перемог йому приносили рішення суддів і больові прийоми. З шести поразок – було по два нокаути, суддівських рішення і сабмішена.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Опитування
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти