Серхіо Рамос не взяв квитки у Макгрегора на бій з Пор'є

Легендарний іспанський захисник Серхіо Рамос відмовився летіти в Лас-Вегас на бій UFC, футболіст послався на зайнятість через підписання контракту з ПСЖ

Серхіо Рамос перейшов з Реалу в ПСЖ / Фото: Reuters

Уже сьогодні вночі з Лас-Вегасі пройде один з найочікуваніших боїв року – Конор Макгрегор проти Дастіна Пор'є. Вчора спортсмени пройшли процедуру зважування - і там була нічия.

Конор на свій бій запросив новачка Парі Сен-Жермен Серхіо Рамоса. Він відправив іспанцеві квитки. Але Рамос послався на зайнятість через підписання контракту з ПСЖ і відмовився летіти в Лас-Вегас.

"Ми роздобули квитки для Рамоса. Він написав мені, що буде зайнятий, через що не зможе прилетіти. Серхіо думав, що у нього буде більше часу", – розповів Макгрегор.

Це буде вже третій поєдинок між Макгрегором і Пор'є. У першому бою (у вересні 2014 року) Макгрегор нокаутував американця в першому раунді. А в другому поєдинку (в січні 2021 року) вже Пор'є відправив у нокаут ірландця в другому раунді.