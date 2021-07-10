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Серхіо Рамос не взяв квитки у Макгрегора на бій з Пор'є

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
10 липня, 09:54
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Легендарний іспанський захисник Серхіо Рамос відмовився летіти в Лас-Вегас на бій UFC, футболіст послався на зайнятість через підписання контракту з ПСЖ
Серхіо Рамос перейшов з Реалу в ПСЖ
Серхіо Рамос перейшов з Реалу в ПСЖ / Фото: Reuters

Уже сьогодні вночі з Лас-Вегасі пройде один з найочікуваніших боїв року – Конор Макгрегор проти Дастіна Пор'є. Вчора спортсмени пройшли процедуру зважування - і там була нічия.

Конор на свій бій запросив новачка Парі Сен-Жермен Серхіо Рамоса. Він відправив іспанцеві квитки. Але Рамос послався на зайнятість через підписання контракту з ПСЖ і відмовився летіти в Лас-Вегас.

"Ми роздобули квитки для Рамоса. Він написав мені, що буде зайнятий, через що не зможе прилетіти. Серхіо думав, що у нього буде більше часу", – розповів Макгрегор.

Це буде вже третій поєдинок між Макгрегором і Пор'є. У першому бою (у вересні 2014 року) Макгрегор нокаутував американця в першому раунді. А в другому поєдинку (в січні 2021 року) вже Пор'є відправив у нокаут ірландця в другому раунді.

Макгрегор і Пор'є
Макгрегор і Пор'є / Фото: Reuters

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