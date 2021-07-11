Як Конор зламав ногу: відео яскравих моментів бою Магрегор – Пор'є

Дастін Пор'євиграв третій бій з Конором Макгрегором. Судді зупинили поєдинок після першого раунду через перелом ноги ірландського бійця

Конор Макгрегор - Дастін Пор'є: бій зупинили після першого раунду / Фото: Getty Images

Недільного ранку по Києву в Лас-Вегасі пройшов турнір UFC 264. Головною подією став довгоочікуваний бій колишнього чемпіона в двох вагових категоріях Конора Макгрегора і колишнього тимчасового чемпіона в легкій вазі Дастіна Пор'є. Ми вели онлайн-трансляцію бою Макгрегор – Порье .

Бій був завершений після першої п'ятихвилинки. В кінці першого раунду Конор зламав ногу, але продовжив бій. А вже в перерві судді зупинили поєдинок, присудивши перемогу Пор'є технічним нокаутом.

Відео перелому ноги

Огляд кращих моментів бою

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Це була третя зустріч бійців. Вперше їх шляхи перетнулися сім років тому. Поєдинок тривав менше двох хвилин. Конору вдалося швидко нокаутувати Пор'є. У січні цього року відбувся реванш. І в другому раунді Дастін завдав Макгрегору першої поразки в стійці.