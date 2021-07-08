Макгрегор нокаутував Пор'є за гонорарами за бій: озвучені суми

Виручка ірландця Конора Макгрегора за майбутній поєдинок в Лас-Вегасі має скласти 10 мільйонів доларів, його американського суперника – втричі менше

Макгрегор і Пор'є / Фото: Reuters

Стало відомо, скільки зароблять Конор Макгрегор і Дастін Пор'є за свій третій поєдинок, який відбудеться в ніч з 10 на 11 липня в Лас-Вегасі.

Конор Макгрегор – Дастін Пор'є / Фото: Reuters

Як повідомляє Sportsunfold, заробіток ірландця Конора Макгрегора складе близько 10 мільйонів доларів, включаючи відсоток від виручки за продаж трансляцій бою.

Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

Фінансовий улов американця Дастіна Пор'є буде скромнішим – близько 3 мільйонів доларів.

Читайте також: Заробляє на дітях: кривдника Макгрегора звинуватили в шахрайстві

Нагадаємо, що в першому бою, який відбувся у вересні 2014 року, Макгрегор нокаутував американця в першому раунді. У другому поєдинку, в січні 2021 року, Дастін взяв реванш, нокаутувавши ірландця в другому раунді.