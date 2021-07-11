Конор – шматок лайна: бійцю дісталося за образу дружини Порьє

Колишній менеджер Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз порадів перемозі Дастіна Порьє над Конором Макгрегором на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 264

Конор Макгрегор після програного бою / Фото: Reuters

Відомий менеджер ММА Алі Абдель-Азіз, який вів справи і російського чемпіона Хабіба Нурмагомедова, відреагував на поразку Конора Макгрегора від Дастіна Порьє в їх третьому поєдинку UFC 264. Конор зламав ногу, і судді зупинили поєдинок після першого раунду.

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Менеджер обурений поведінкою Макгрегора після бою. Під час інтерв'ю в октагоні ірландець сказав Порье: "Твоя дружина пише мені в личку! Гей, дитинко, черкніте ще раз, поспілкуємося! Чекаю тебе на афтерпаті, в нічному клубі, дитинко. З * ка ти зрадлива!" На що місіс Порье показала Конору середній палець.

"Сім'ю не можна в це втягувати. Цей хлопець Макгрегор – шматок лайна. Мої вітання Порє. Хороші речі відбуваються з хорошими людьми", – написав Абдель-Азіз у своєму Twitter

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, що сьогодні була третя зустріч бійців. Вперше їхні шляхи перетнулися сім років тому. Поєдинок тривав менше двох хвилин. Конору вдалося швидко нокаутувати Порьє. У січні цього року відбувся реванш. І в другому раунді Дастін завдав Макгрегору першої поразки в стійці.

Не виключено, що буде і четвертий бій. Адже Макгрегор і Порьє продали неймовірну кількість платних трансляцій.