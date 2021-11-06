Як із ланцюга зірвався. Український боєць накинувся на їжу прямо на церемонії зважування

Данило Донченко вклався у вагову категорію перед боєм і відразу ж почав набирати вагу, поглинаючи їжу з фастфуду

Донченко поділився їжею з суперником

На які жертви не йдуть бійці ММА, щоб вкластися у вагову категорію перед боєм. А вже після церемонії зважування можна смачно поїсти.

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Український боєць змішаних єдиноборств Данило Донченко так зголоднів, що просто на вагах накинувся на курячі крильця.

А потім поділився ласощами зі своїм суперником із Бразилії Густаво Вурліцером.

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Бійці зустрінуться вже сьогодні ввечері у Києві на шоу від компанії В1 ММА. Загалом планується дев'ять поєдинків, а головним має стати бій між українцем Олександром Горшечником та бразильцем, ексбійцем UFC, Маркусом Вінісіусом.