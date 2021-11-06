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Как с цепи сорвался. Украинский боец набросился на еду прямо на церемонии взвешивания

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 ноября, 14:53
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Даниил Донченко вложился в весовую категорию перед боем и сразу же принялся набирать вес, поглощая еду из фастфуда
Донченко поделился едой с соперником
Донченко поделился едой с соперником

На какие только жертвы не идут бойцы ММА, чтобы вложиться в весовую категорию перед боем. А уже после церемонии взвешивания можно вкусно покушать.

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Украинский боец смешанных единоборств Даниил Донченко так проголодался, что прямо на весах набросился на куриные крылышки.

А потом поделился лакомством со своим соперником из Бразилии Густаво Вурлицером.

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Бойцы встретятся уже сегодня вечером в Киеве на шоу от компании В1 ММА. Всего планируется девять поединков, а главным должен стать бой между украинцем Александром Горшечником и бразильцем, экс-бойцом UFC, Маркусом Винисиусом.

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