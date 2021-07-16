Даже трусы сняла. Российской красотке пришлось раздеться на весах

Накануне турнира по смешанным единоборствам Bellator 262 Диана Авсарагова вынуждена была полностью раздеться, чтобы уложиться в лимит весовой категории

Диана Авсарагова проведет второй бой в Bellator / Фото: Instagram

На выходных состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 262. В одном из поединков встретятся россиянка Диана Авсарагова и американка Габриэлла Гулфин.

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Накануне прошла церемония взвешивания. И Авсарагова лишь со второй попытки сумела уложиться в лимит весовой категории. Для этого российской красотке пришлось прибегнуть к небольшим хитростям и полностью раздеться перед выходом на весы.

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Бой против Гулфин станет для Авсараговой вторым в Bellator. В дебютном поединке под эгидой промоушена Диана нокаутировала американку Тару Графф за 29 секунд.