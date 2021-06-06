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"Вы должны быть осторожны": девушка из ММА показала танец в крохотном бикини

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
6 июня, 08:55
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Кира Батара, которая выступает в смешанных единоборствах, опубликовала откровенное видео и призвала женщин полюбить себя
Кира Батара танцует в воде
Кира Батара танцует в воде

Девушка-боец смешанных единоборств Кира Батара опубликовала в соцсетях откровенное видео. 26-летняя спортсменка позирует в купальнике, который едва прикрывает тело.

"Вы должны быть осторожны, чтобы не быть чьей-то всю свою жизнь. Вы превращаетесь из чьей-то дочери в чью-то девушку, чью-то жену, чью-то маму. И никогда не тратьте время на то, чтобы понять, кто вы такая. Легко запутаться и потерять себя. Убедитесь, что у вас есть время, чтобы полюбить себя, королевы", – написала Батара в Instagram.

Сейчас Кира выступает в Bellator, на ее счету 8 побед и 4 поражения в ММА.

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