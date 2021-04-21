Трусы на ходу украли: олимпийская чемпионка озадачила фанатов

Звезда художественной гимнастики Каролина Севастьянова опубликовала фото с Мальдив, на котором ее фанаты не увидели у девушки нижнего белья

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова взбудоражила соцсети своим фото. На Мальдивах девушка снялась в леопардовом топе и набедренной повязке той же расцветки.

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И ее подписчиков заинтересовал один вопрос. "Трусы где потеряла?", "Все фото увеличили? Без трусов??", "Экстремальный курорт, аж трусики на ходу украли", – писали один за другим фанаты спортсменки.

Но судя по другим фото, гимнастка любит сниматься без нижнего белья.

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25-летняя Севастьянова стала победительницей Игр-2012 в Лондоне в групповом многоборье. В ее активе также два "золота" чемпионата Европы. После Олимпиады спортсменка завершила карьеру.

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