"Ви повинні бути обережними": дівчина з ММА показала танець у крихітному бікіні

Кіра Батара, яка виступає у змішаних єдиноборствах, опублікувала відверте відео і закликала жінок полюбити себе

Кіра Батара танцює у воді

Дівчина-боєць змішаних єдиноборств Кіра Батара опублікувала в соцмережах відверте відео. 26-річна спортсменка позує в купальнику, який ледь прикриває тіло.

"Ви повинні бути обережними, щоб не бути чиєюсь все своє життя. Ви перетворюєтеся з чиєїсь дочки в чиюсь дівчину, чиюсь дружину, чиюсь маму. І ніколи не витрачайте час на те, щоб зрозуміти, хто ви така. Легко заплутатися і втратити себе. Переконайтеся, що у вас є час, щоб полюбити себе, королеви" , – написала Батара в Instagram.

Зараз Кіра виступає в Bellator, на її рахунку 8 перемог і 4 поразки в ММА.

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