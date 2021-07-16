Навіть труси зняла. Російській красуні довелося роздягнутися на вагах

Напередодні турніру зі змішаних єдиноборств Bellator 262 Діана Авсарагова змушена була повністю роздягтися, щоб укластися в ліміт вагової категорії

Діана Авсарагова проведе другий бій в Bellator / Фото: Instagram

На вихідних відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 262. В одному з поєдинків зустрінуться росіянка Діана Авсарагова і американка Габріелла Гулфін.

Читайте також: П'ятий розмір грудей і сексуальні трусики: боксерка роздяглася на зважуванні і зал завмер

Напередодні пройшла церемонія зважування. І Авсарагова лише з другої спроби зуміла укластися в ліміт вагової категорії. Для цього російській красуні довелося вдатися до невеликих хитрощів і повністю роздягтися перед виходом на ваги.

Читайте також: "Ви повинні бути обережні": дівчина з ММА показала танець в крихітному бікіні

Бій проти Гулфін стане для Авсарагової другим в Bellator. У дебютному поєдинку під егідою промоушену Діана нокаутувала американку Тару Графф за 29 секунд.