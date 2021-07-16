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Навіть труси зняла. Російській красуні довелося роздягнутися на вагах

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
16 липня, 10:01
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Напередодні турніру зі змішаних єдиноборств Bellator 262 Діана Авсарагова змушена була повністю роздягтися, щоб укластися в ліміт вагової категорії
Діана Авсарагова проведе другий бій в Bellator
Діана Авсарагова проведе другий бій в Bellator / Фото: Instagram

На вихідних відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 262. В одному з поєдинків зустрінуться росіянка Діана Авсарагова і американка Габріелла Гулфін.

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Напередодні пройшла церемонія зважування. І Авсарагова лише з другої спроби зуміла укластися в ліміт вагової категорії. Для цього російській красуні довелося вдатися до невеликих хитрощів і повністю роздягтися перед виходом на ваги.

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Бій проти Гулфін стане для Авсарагової другим в Bellator. У дебютному поєдинку під егідою промоушену Діана нокаутувала американку Тару Графф за 29 секунд.

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