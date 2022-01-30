А ще на Усіка ліз: допінговий кікбоксер програв пенсіонеру з Росії

41-річний росіянин на прізвисько "Десантник" просто знищив опонента. Розв'язка поєдинку настала у другому раунді.
Харитонов повалив суперника, сів зверху на нього і почав бити, доки не втрутився рефері.
Спонг зробив собі ім'я в кікбоксингу та тайському боксі, де ставав чемпіоном світу і вважається одним із найкращих спортсменів в історії цих єдиноборств.
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Потім він спробував себе у змішаних єдиноборствах, поки у 2014 році не отримав перелому ноги, після чого перейшов у бокс.
На професійному рингу Спонг провів 14 боїв та все виграв, 13 з них – достроково. Щоправда, суперники в нього були зовсім невідомі.
У 2019 році нідерландець із суринамським корінням повинен був зустрітися з Олександром Усіком, але незадовго до бою попався на допінгу. Подейкували, що саме Спонг міг би нокаутувати Усика, але до бою справа так і не дійшла.
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