Жахливий дебют у UFC: Психу з України виламали руку в США (відео)

У рамках попереднього карду турніру UFC Vegas 47 у Лас-Вегасі Денис Бондар у страшному поєдинку поступився канадцю Малкольму Гордону.
Уже в першому раунді Малкольм на прізвисько "Х" кинув Бондаря через стегно. І українець, відомий на прізвисько Псих, отримав перелом у лікті, невдало спершись на ліву руку під вагою тіла суперника.
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Українець закричав від болю, і рефері зупинив бій, присудивши канадцеві перемогу технічним сабмішеном.
На руку Бондаря, що вивернулася неприродним чином, не можна було дивитися без жаху.
Гіршого дебюту в UFC уявити було складно.
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