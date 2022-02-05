Ось це тролінг: боєць MMA танцював у клітці, доки суперник намагався його вдарити

Прямо під час поєдинку боєць успішно пішов від кількох атак суперника і чи вирішив спародувати його незручні рухи, чи від нудьги станцював, але публіці це сподобалося.
На жаль, визначити, що це за поєдинок і хто зрештою переміг не вдалося.
Інші новини змішаних єдиноборств:
Далі по темі
- А ще на Усика ліз: допінговий кікбоксер програв пенсіонеру з Росії
- Кличте лікарів! Бій MMA перетворився на криваве побоїще
- Ледве голову не відірвав: ефектний нокаут на турнірі Bellator 273
- Нокаут із запізненням: незвичайна перемога у кікбоксингу
- Це вам не Дом 2: російські бійці перетворюють MMA на посміховисько