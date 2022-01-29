Це вам не Дом 2: російські бійці перетворюють MMA на посміховисько

Бійці зійшлися віч-на-віч на прес-конференції і після короткого обміну образами Тамерлан Теміров вдарив Олександра Яншина.
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Бійці одразу ж стали у стійку і встигли обмінятися кількома ударами, поки до них не підбігла охорона.
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Щоправда, сек'юріті більше скидалися на масовку для кліпів, ніж людей, здатних погасити конфлікт. Також в очі кинулася пасивність інших людей в студії.
Трохи заспокоївшись, один із бійців вирішив представити свого тренера та спаринг партнера, а в цей час другий схопився зі свого стільця та влетів у нього двома ногами.
Раніше ми писали про інших поганих акторів у MMA: російські боксери зганьбилися з награною бійкою для розкручування бою.
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