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Страшна травма в MMA: бійцеві потрапили в око пальцем. Глядачі кричали від жаху

14 березня, 09:15

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Боєць сподівається незабаром повернутися в октагон

Головний поєдинок турніру UFC FIGHT NIGHT 187 було достроково зупинено після страшної травми одного з бійців. Леон Едвардс у другому раунді накинувся на Белала Мухаммеда і пальцем ткнув йому прямо в око.

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Мухаммед відразу ж впав на канвас і закричав від болю. "О, Боже мій", – вигукнув знаменитий колишній боєць MMA Даніель Кормье, який не зумів стримати емоції.

В цей час Белал качався по підлозі і кричав від болю. Лікар насилу зміг заспокоїти бійця, щоб оглянути рану. Коли він запитав бійця, що він бачить, посвітивши йому ліхтариком в око, той відповів: "Я нічого не бачу".

Втім, через кілька хвилин Мухаммед заспокоївся і навіть обійнявся з суперником, який просив у нього вибачення. Додамо, що результат поєдинку було анульовано.

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У цей момент камери зафіксували рану бійця, яка представляла з себе велику червону опухлу шишку під його правим оком, він був повністю залитий кров'ю, яка стікала по щоці, описує картину sportscasting.com.

Трохи пізніше Мухаммед заспокоїв своїх фанатів, повідомивши, що з оком все в порядку і незабаром він повернеться в октагон.

"Моє серце розбите, мій перший main event закінчився так, але Боги кращі з організаторів. Мені дуже шкода вболівальників і UFC. Ви заслужили на повноцінний бій... Мій зір повертається і око не пошкоджене. Я повернуся і хочу знову зустрітися з Леоном Едвардсом", – написав боєць у Twitter.

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травма UFC змішані єдиноборства

Джерело: Сегодня|Спорт

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