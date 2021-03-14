Брутальний нокаут за 16 секунд. За це ми любимо ММА

У Лас-Вегасі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC Vegas 21. В одному з поєдинків зійшлися два американці – Меттью Семельсбергер і Джейсон Уїтт. Поєдинок тривав лише 16 секунд! Семельсбергер потужним ударом відправив суперника в нокаут.

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Для Семельсбергера ця перемога стала 8-ю при двох поразках. Уїтт програв 7-й бій з 25.

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