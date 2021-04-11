Вирубив за 16 секунд: надшвидка перемога в MMA

Боєць змішаних єдиноборств Донні Матос здобув надшвидку перемогу над Вілсоном Рейсом на турнірі Budo Sento Championship в Мексиці. Бій тривав лише 16 секунд!

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Спочатку Матос відправив Рейса на канвас ефектним ударом з правої в голову, а потім кинувся добивати. Він встиг нанести всього один удар, перш ніж рефері зупинив бій. Рейс швидко піднявся на ноги і вимагав продовжити бій, але насправді боєць ледве тримався на ногах.

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