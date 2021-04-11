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Вырубил за 16 секунд: сверхбыстрая победа в MMA

11 апреля, 09:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боец отправил соперника на настил ринга первым же ударом

Боец смешанных единоборств Донни Матос одержал сверхбыструю победу над Уилсоном Рейсом на турнире Budo Sento Championship в Мексике. Бой продлился всего 16 секунд!

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Сначала Матос отправил Рейса на канвас эффектным ударом с правой в голову, а затем бросился добивать. Он успел нанести всего один удар, прежде чем рефери остановил бой. Рейс быстро поднялся на ноги и требовал продолжить бой, но на самом деле боец едва держался на ногах.

Ранее мы писали, что боевая красотка вынесла бойца за 29 секунд! Смотрите молниеносный дебют в Bellator. Диана Авсарагова провела свой первый поединок в американском турнире.

Также сегодня ночью российского боксера отправили в глухой нокаут: это его первое поражение в карьере. Все решилось в шестом раунде.

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нокаут MMA смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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