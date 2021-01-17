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Повернення року: Нурмагомедов озвучив умови для відновлення кар'єри

17 січня, 00:01

Олег Люлька Олег Люлька

У Хабіба немає мотивації повертатися, але вже наступних вихідних вона може з'явитися

Непереможний російський представник змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов може відновити кар'єру. Про це заявив президент Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC Дана Вайт.

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"Хабіб відчуває, що він досяг всього, чого хотів. У нього немає мотивації повертатися. Але наступного тижня ми побачимо два топових бої: Конор Макгрегор – Дастін Пор'є і Майкл Чендлер – Ден Хукер. І Хабіб сказав, що якщо ці хлопці покажуть щось феноменальне, то він подумає про повернення", – цитує Дану Вайта оглядач ESPN Аріель Хельвані

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов / Фото: UFC

Нагадаємо, Хабіб заявив про завершення спортивної кар'єри в кінці жовтня після перемоги "задушенням" над Джастіном Гейджі, сказавши, що без батька, який помер від наслідків коронавірусу, він "ні за що не повернеться".

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Однак пізніше Нурмагомедов дав зрозуміти, що заради щедрого гонорару готовий знову вийти в "клітку". Під щедрим гонораром Хабіб мав на увазі 100 мільйонів доларів.

Дивіться відео останньої перемоги в кар'єрі Нурмагомедова

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MMA UFC змішані єдиноборства Хабіб Нурмагомедов Дана Уайт
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