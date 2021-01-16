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Хабіб погодився на 20 баранів і холодильник: кумедне відео торгу зірки UFC

16 січня, 17:50

Олег Люлька Олег Люлька

Нурмагомедов показав, як відбувалися його переговори з босом UFC щодо відновлення кар'єри

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов на своїй сторінці в Instagram опублікував жартівливий ролик, як відбувалися його переговори з президентом ліги Даною Вайтом. Відзначимо, що Уайт намагається переконати непереможного росіянина відновити кар'єру і повернутися до Абсолютного бійцівського чемпіонату.

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Відео, опубліковане Хабібом, починається з кадрів реальної зустрічі з Вайтом. Вони обриваються на тому моменті, коли бос UFC зачиняє двері, за якими відбувалися перемовини. Після цього в ролику використовуються кадри фільму "Кавказька полонянка", а саме – епізод, коли глава райкомхозу товариш Саахов домовляється з дядьком головної героїні про її викрадення і заміжжя. При цьому на реальне обличчя Саахова накладено зображення Дани Вайта, а в ролі дядька виступає Хабіб Нурмагомедов.

У знаменитій сцені кіно організатор викрадення вимагає за свої послуги 25 баранів. У підсумку сторони зійшлися на 20 баранах, фінському холодильнику і почесній грамоті.

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Хабіб у викладеному ролику не змінив цей діалог, натякнувши, що теж вдарив з главою UFC по руках.

"Своя шерсть важливіша", – утім, підписав відео Нурмагомедов

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Відзначимо, що Дана Вайт пообіцяв озвучити результати переговорів з Хабібом Нурмагомедовим пізніше.

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UFC Хабіб Нурмагомедов Дана Уайт

Джерело: Сегодня|Спорт

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