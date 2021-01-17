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Возвращение года: Нурмагомедов озвучил условия для возобновления карьеры

17 января, 00:01

Олег Люлька Олег Люлька

У Хабиба нет мотивации возвращаться, но уже на следующих выходных она может появиться

Непобедимый российский представитель смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру. Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дана Уайт.

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"Хабиб чувствует, что он достиг всего, чего хотел. У него нет мотивации возвращаться. Но на следующей неделе мы увидим два топовых боя: Конор Макгрегор – Дастин Порье и Майкл Чендлер – Дэн Хукер. И Хабиб сказал, что если эти парни покажут что-то феноменальное, то он подумает о возвращении", – цитирует Дану Уайта обозреватель ESPN Ариэль Хэльвани

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов / Фото: UFC

Напомним, Хабиб заявил об уходе из спорта в конце октября после победы "удушением" над Джастином Гейджи, сказав, что без отца, умершего от последствий коронавируса, он "ни за что не вернется".

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Однако позже Нурмагомедов дал понять, что ради щедрого гонорара готов снова выйти в "клетку". Под щедрым гонораром Хабиб подразумевал 100 миллионов долларов.

Смотрите видео последней победы в карьере Нурмагомедова

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MMA UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Дана Уайт
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