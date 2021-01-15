Хабіб і Уайт влаштували шоу в Абу-Дабі: відео нокаутів турніру Warriors 15

Подивитися на забійні нокаути приїхав навіть зірковий футболіст Кларенс Зеєдорф

Сьогодні в Абу-Дабі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств WARRIORS 15, гостями якого стали голова UFC Дана Уайт, колишній чемпіон промоушена росіянин Хабіб Нурмагомедов, який завершив кар'єру після перемоги над Джастіном Гейджі в жовтні, а також колишній футболіст збірної Нідерландів Кларенс Зеєдорф.

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У турнірі взяли участь маловідомі бійці, проте, глядачі стали свідками кількох видовищних нокаутів.

Сайгід Ізагахмаєв – Карлстон Ліндсі Харріс

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Рінат Фахретдінов – Ерік Спайслі

Мартуні Межлумян – Даніель Вега

Елайджас Пакніс – Мохамад Осейлі

Шахбан Алхасов – Василе Супрович

Леандро Гомеш – Мохамед Карім

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ІмамШафі Алієв – Пім Кустерса

Рамзан Якаев – Рей Насіоналес

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