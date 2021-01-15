Хабіб і Уайт влаштували шоу в Абу-Дабі: відео нокаутів турніру Warriors 15

Сьогодні в Абу-Дабі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств WARRIORS 15, гостями якого стали голова UFC Дана Уайт, колишній чемпіон промоушена росіянин Хабіб Нурмагомедов, який завершив кар'єру після перемоги над Джастіном Гейджі в жовтні, а також колишній футболіст збірної Нідерландів Кларенс Зеєдорф.
Читайте також: UFC легалізував марихуану: бійців більше не каратимуть за сліди канабісу
У турнірі взяли участь маловідомі бійці, проте, глядачі стали свідками кількох видовищних нокаутів.
Сайгід Ізагахмаєв – Карлстон Ліндсі Харріс
Рінат Фахретдінов – Ерік Спайслі
Мартуні Межлумян – Даніель Вега
Елайджас Пакніс – Мохамад Осейлі
Шахбан Алхасов – Василе Супрович
Леандро Гомеш – Мохамед Карім
ІмамШафі Алієв – Пім Кустерса
Рамзан Якаев – Рей Насіоналес
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк