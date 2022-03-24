Найбільший камбек скасовується? Замість повернення в октагон Макгрегор потрапить до в'язниці

Колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Макгрегора було затримано поліцією за небезпечне водіння у західному Дубліні.
За повідомленням Irish Independent, скандальний ірландець гнав на великій швидкості до спортзалу, поки поліція не звернула на нього увагу.
Служителі правопорядку затримали Макгрегора та доставили до дільниці, де йому висунули звинувачення. Автомобіль ексчемпіона Бентлі-Континенталь GT відправили на штрафстоянку.
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Потім Конора випустили під заставу із зобов'язанням з'явитися до суду. У разі звинувачення Макгрегору загрожує штраф до п'яти тисяч євро або ув'язнення терміном до шести місяців.
Зазначимо, що це не перші проблеми із законом ірландця. Торік у жовтні Макгрегор хрестив сина у Ватикані, а після цього закотив вечірку в Римі. Під час веселощів колишній чемпіон UFC побив свого гостя – діджея Франческо Факкінетті.
Після цього інциденту італійський діджей подав до суду на Макгрегора.
Нагадаємо, що Конор Макгрегор анонсував своє повернення у спорт. У липні минулого року ірландець отримав перелом ноги у поєдинку проти Дастіна Пор'є. Тоді перемогу у першому раунді здобув суперник ірландця.