Кокаїн, повії, віскі: російський Макгрегор святкує нокаут

На турнірі UFC on ESPN 32 у Лас-Вегасі росіянин В'ячеслав Борщов нокаутував американця Дакоту Буша, отримавши бонус у 50 тисяч доларів за найкращий виступ вечора.
Відповідаючи на запитання, як витратить ці гроші, зовні схожий на Конора Макгрегора Борщов сказав:
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"Звісно, на кокаїн, повій, віскі. Я ж нормальна, адекватна людина!"
"Плюс борги треба роздати. Близькі люди мені дуже допомагали. Вони не очікують, що я віддам їм борги, але я хочу їх віддати. Від цих грошей у мене майже нічого не залишиться. Зараз віддам тренерам відсотки, потім роздам борги, податки – залишиться, щоб дожити до наступного бою та на полях не працювати", – сказав Борщов в інтерв'ю СЭ.
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