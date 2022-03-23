Бій українського чемпіона скасували: він воює проти Росії

Ярослав Амосов не буде на "Вемблі" захищати звання чемпіона Bellator. Він захищає свою країну від російських окупантів

Чемпіон Bellator Ярослав Амосов / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram s_amoskin

13 травня на лондонському "Вемблі" українець Ярослав Амосов повинен був захищати титул чемпіона Bellator.

Претендентом на пояс був британець Майкл Пейдж – здобув 20 перемог і зазнав однієї поразки у змішаних єдиноборствах.

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Але усі плани зіпсувала війна. Наш чемпіон обрав Батьківщину замість титулів та грошей. Амосов захищає Україну від фашистів. Дивіться емоційне звернення чемпіона Bellator під кулями та вибухами.

Тож організатори вирішили замінити українця. Тепер проти Пейджа вийде у октагон Логан Сторлі. Вони розіграють звання тимчасового чемпіона Bellator.

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