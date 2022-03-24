Величайший камбэк отменяется? Вместо возвращения в октагон Макгрегор угодит в тюрьму

Эпатажный Конор Макгрегор вновь имеет проблемы с законом и рискует получить тюремный срок

Конор Макгрегор может угодить за решетку / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был задержан полицией за опасное вождение в западном Дублине.

По сообщению Irish Independent, скандальный ирландец гнался на большой скорости в спортзал, пока полиция не обратила на него внимание.

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Служители правопорядка задержали Макгрегора и доставили в участок, где ему предъявили обвинения. Автомобиль экс-чемпиона Бентли-Континенталь GT был отправлен на штрафстоянку.

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Затем Конора выпустили под залог с обязательством явиться в суд. В случае обвинения Макгрегору грозит штраф до пяти тысяч евро или тюремное заключение сроком до шести месяцев.

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Отметим, что это не первые проблемы с законом ирландца. В октябре прошлого года Макгрегор крестил сына в Ватикане, а после этого закатил вечеринку в Риме. Во время веселья бывший чемпион UFC избил своего гостя – диджея Франческо Факкинетти.

После этого инцидента итальянский диджей подал в суд на Макгрегора.

Макгрегор vs Факкинетти / Фото: Instagram

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Напомним, что Конор Макгрегор анонсировал свое возвращение в спорт. В июле прошлого года ирландец получил перелом ноги в поединке против Дастина Порье. Тогда победу в первом раунде одержал соперник ирландца.