Осетина з відірваним пальцем вирубили в США: відео нокауту

Колишній росіянин, а нині канадець Хетаг Плієв на турнірі зі змішаних єдиноборств CFFC 99 в американській Туніці пропустив жорсткий боковий у голову від господаря клітки На-Шона Баррелла.
Усе закінчилося нокаутом у третьому раунді поєдинку.
Не щастить Плієву...
Нагадаємо, 1 квітня Хетаг, в минулому борець вільного стилю, зазнав страшної травми в бою з іншим американцем Девіном Гудейлом.
У перерві між другим і третім раундами Плієв помітив, що у нього не вистачає одного пальця на руці. Організатори попросили глядачів на перших рядах пошукати його під стільцями. У підсумку, палець виявився в рукавичці канадця. Бійця відразу відвезли до лікарні, де йому цей палець пришили.
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