Божевільна бійка дівчат. Влаштували вуличні розбірки в клітці

Змішані єдиноборства у багатьох країнах вже потіснили за популярністю бокс. А все через різноманітність форматів. Як вам такий?

У октагон заходять по три дівчини з кожної команди і починається рубка. У стилі вуличних бійок. При тому, що одного супротивника можуть бити кілька людей.

Дивіться, як билися "Погані дівчатка" з "Дияволками":

The Bad Girls vs. The Devils pic.twitter.com/Qyor9toCPq