Божевільна бійка дівчат. Влаштували вуличні розбірки в клітці

Змішані єдиноборства у багатьох країнах вже потіснили за популярністю бокс. А все через різноманітність форматів. Як вам такий?
У октагон заходять по три дівчини з кожної команди і починається рубка. У стилі вуличних бійок. При тому, що одного супротивника можуть бити кілька людей.
Дивіться, як билися "Погані дівчатка" з "Дияволками":
The Bad Girls vs. The Devils pic.twitter.com/Qyor9toCPq- Streetfight Banned-cho (@streetfitebncho) August 14, 2021
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