Дівчина з UFC не помітила власний нокаут: рефері довелося ловити її по клітці

Аманда Лемос нокаутувала Монсеррат Руїс в першому раунді / Фото: Getty Images
Дівчина-боєць змішаних єдиноборств з Бразилії Аманда Лемос на турнірі UFC Vegas 31 здобула швидку перемогу над Монсеррат Руїс з Мексики. Бій тривав лише 35 секунд, решту часу рефері ловив мексиканку по рингу, яка навіть не зрозуміла, що її вирубили.
Лемос зловила Руїс на контратаці, а потім ще раз пробила їй в голову, після чого мексиканка опинилася на канвасі.
Рефері в цей момент просигналізував про кінець поєдинку, але Руїс цього не побачила і схопилася далі продовжувати бій. Лише через кілька секунд рефері вдалося зловити її в іншому кутку октагона і заспокоїти.
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