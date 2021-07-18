Дівчина з UFC не помітила власний нокаут: рефері довелося ловити її по клітці

Бій між Амандою Лемос і Монсеррат Руїс в UFC тривав лише 35 секунд. Після декількох точних попадань Руїс опинилася на канвасі, але прогавила відмашку рефері і рвалася продовжувати бій

Аманда Лемос нокаутувала Монсеррат Руїс в першому раунді / Фото: Getty Images

Дівчина-боєць змішаних єдиноборств з Бразилії Аманда Лемос на турнірі UFC Vegas 31 здобула швидку перемогу над Монсеррат Руїс з Мексики. Бій тривав лише 35 секунд, решту часу рефері ловив мексиканку по рингу, яка навіть не зрозуміла, що її вирубили.

Лемос зловила Руїс на контратаці, а потім ще раз пробила їй в голову, після чого мексиканка опинилася на канвасі.

Рефері в цей момент просигналізував про кінець поєдинку, але Руїс цього не побачила і схопилася далі продовжувати бій. Лише через кілька секунд рефері вдалося зловити її в іншому кутку октагона і заспокоїти.