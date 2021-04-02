Глядачі шукали палець бійця: такої травми в ММА ще не було

Моторошну травму отримав канадський боєць MMA Хетаг Плієв в поєдинку проти Девіна Гудейла. Він в буквальному сенсі цього слова втратив палець.
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У перерві між другим і третім раундами Плієв помітив, що у нього не вистачає одного пальця на руці. Палець не могли знайти, так що організатори попросили глядачів на перших рядах пошукати його під стільцями. В результаті палець виявився в рукавичці Плієва. Бійця відразу відвезли в лікарню, де йому пришили палець.
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